“Hoy es el mejor del mundo”: Messi no tiene ningún tipo de dudas y lo elige como el defensa más completo

Y es que una entrevista con Telemundo, Messi no tuvo dudas y confirmó al Cristian “Cuti” Romero como el mejor defensor de la actualidad, tanto por nivel con la selección de Argentina como en el Tottenham.

“Creo que es el mejor defensor del mundo en este momento. Jugó muy bien y, en mi opinión, fue el hombre del partido (contra Ecuador en las eliminatorias)” dijo Messi.

“Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar. Él siempre me obliga a ir hacia adelante, porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque”, agregó “La Pulga”.

Messi fue el héroe de Argentina en el triunfo sobre Ecuador con un golazo de tiro libre, Cuti Romero fue elegido como el mejor jugador del partido por todo lo que hizo.