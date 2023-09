La rotunda respuesta de Haaland sobre ganar el Balón de Oro a Messi, guiño a Bellingham y su relación con Pep Guardiola

Un tema caliente que pronto se va resolver es el nuevo ganador del Balón de Oro. Karim Benzema dejará el trono para entregarlo a Erling Haaland o Lionel Messi, los dos favoritos a llevarse el premio.

El noruego dio una entrevista al diario francés L’Equipe y habló entre otras cosas de ganarle el galardón a Messi por su gran temporada en el Manchester City.

Haaland hizo 56 goles la temporada pasada y ganó un triplete histórico bajo el mando de Pep Guardiola, de quién también contó como es su relación.

-ENTREVISTA COMPLETA CON HAALAND-

Su llegada al Manchester City

“Llegando aquí se demostró que se hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un 9 referencia. Pues bien... ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello. No leo mucho la prensa pero tampoco vivo en una cueva, escuché estos comentarios. Mi forma de pensar es que no puedo decidir qué pensará o qué le gustará a la gente, sólo tengo que vivir con ello y, si lo hacen, no me preocupe. Al final, creo que le mostré a la gente que podía funcionar y que el City podía jugar un fútbol fantástico, incluso conmigo”.

La nueva temporada en Mánchester

“Será difícil hacerlo mejor. Hemos logrado un triplete histórico, todos nos esperan aún más, todos quieren pelear aún contra nosotros. Ya el año pasado todo el mundo quería ganarnos en la Premier League porque éramos los actuales campeones de Inglaterra, pero esta temporada será aún más así porque ahora toda Europa quiere derribarnos”.

Su motivación y el papel de Guardiola

“Todo parte de una base: se apasionado por lo que haces, porque de lo contrario no se puede aguantar en la élite. Por eso, todos los días estoy concentrado, y eso es bueno porque Pep te exige mucho. No puedes relajarte con un entrenador tan exigente. Tienes un examen cada semana porque el partido dice si te preparaste bien o no. Hacer exámenes cada semana es nuestra vida y aquí no se tolera la relajación. La clave es no priorizar los partidos porque todos cuentan. No podemos frenar el sábado contra un equipo que está al final de la tabla sólo porque jugaremos contra el Bayern o el Real Madrid el miércoles siguiente en Champions”.

¿Haaland vs Mbappé, los nuevos Messi vs Cristiano?

“Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero ojo, hay que señalar cómo Messi y Cristiano han hecho locuras. También hay que recordar que todavía lo hacen, porque aunque crezcan, por supuesto, siguen siendo jugadores fantásticos. Me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos. Pero, volviendo a la pregunta, nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni de ver las cosas. Me enfoco en mí, solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago y ser la mejor versión de mí”.

Su olfato e intuición

“Hay un elemento de instinto y, obviamente, un elemento de trabajo. El instinto es esa convicción de que la pelota llegará a un lugar determinado, una especie de sexto sentido escondido en el cerebro. Pero, aparte de eso, tienes que trabajar mucho, ya en tus cualidades personales, y aprender a comprender a tus socios, sus elecciones según su posición en la acción”.