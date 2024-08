Guardiola confirmó su salida del Manchester City y deja fuerte mensaje: “Si no estás feliz, ¿por qué deberías seguir?”

“En primer lugar, quiero expresar mi gratitud hacia Julián. Hemos ganado todo y su contribución ha sido enorme. El equipo lo quería muchísimo por su comportamiento, pero, si quiere irse, si quiere afrontar ese nuevo reto, no hay ningún problema. Le deseamos lo mejor. El Atlético es un gran club. He aprendido mucho de él, espero que pueda encontrar todo lo que buscaba”, inició Pep sobre el campeón del mundo con Argentina en 2022.

“No sé la razón. Sí que me dijo que quería un nuevo desafío, que siente que es lo que necesita hacer. La temporada pasada jugó mucho. En algunos momentos con Erling, pero entiendo que en ciertos momentos no lo hizo. Si no estás contento, ¿por qué deberías seguir? Él cree que esta etapa debe terminar, así que está bien. Ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo”, añadió.

Con su marcha, el City tendrá que buscar reemplazo: “Todavía no lo sé. Hablamos todos los días, a ver qué pasa”.