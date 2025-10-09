Guerra interna: Barcelona responde a Frenkie De Jong y lo pone en su sitio tras polémicas declaraciones

"Con las giras de verano hemos conseguido una serie de colaboraciones, esponsorizaciones y relaciones con los Estados Unidos, que estoy seguro de que con este partido las podremos mejorar. Será una oportunidad para hacer barcelonismo en tierras americanas", ha añadido.<b>Laporta</b> admite que el equipo está pasando "un bache"Laporta también ha sido preguntado por la situación deportiva del primer equipo azulgrana, que, según ha reconocido, está pasando "un bache" tras encadenar dos derrotas consecutivas frente al PSG (1-2) y el Sevilla (4-1).