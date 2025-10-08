Cristiano Ronaldo suelta la frase que pocos quieren escuchar y la meta que quiere cumplir: "No jugaría con ningún otro club"

El capitán luso, que ha levantado títulos como la Eurocopa y la Nations League con su país, continúa con la misma ambición de poder levantar el título Mundial y a nivel personal, alcanzar los 1,000 goles en su carrera profesional, quien actualmente tiene 946 tantos.

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar todos los reflectores en la gala Portugal Football Globes , donde fue distinguido con el trofeo Prestigio en reconocimiento a su brillante y extensa trayectoria con la Selección de Portugal .

Una vez que recogió el trofeo ofreció un discurso en el que demostró su amor por los colores de su país: “Llevo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar con la Selección. Incluso digo muchas veces: si pudiera, jugaría al fútbol solo por la Selección, no jugaría por ningún otro club, porque es el culmen y la cima de un jugador de fútbol”.

El delantero de Al Nassr, ya después de la gala, reveló que su familia le dice que ya es tiempo de dejar el fútbol profesional, pero él confía de que puede continuar haciendo lo que ama: “Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar? Tengo la certeza de que cuando acabe me iré pleno porque di todo de mí. Es disfrutar del momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero los pocos que me queden, tengo que disfrutarlos al máximo".

Cuando le preguntaron por los objetivos que aún quiere logar, se mostró cauto y concentrado en el más corto plazo: “Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión. Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad también nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día. En el día a día las cosas cambian en un instante. No se puede hacer planes a largo plazo”.