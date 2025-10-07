Rodrygo rompe el silencio: la charla que tuvo con Xabi Alonso y revela lo que nadie sabía de él: "Fue un momento muy difícil"

"Cuando llegó, me llamó para hablar y me dijo: ya sé que te gusta jugar por la izquierda, pero también te necesitaré en otras posiciones", contó el brasileño. Su respuesta fue contundente: "Y le dije que no me importa que me ponga donde quiera y necesite, que estoy aquí para ayudar al equipo. Tenemos que respetar las decisiones del entrenador".<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-rodrygo-real-madrid-fichaje-entrevista-liga-espanola-xabi-alonso-oferta-FA27637626" target="_blank">Rodrygo</a> </b>destacó la importancia de aprovechar cada minuto: "Si juego 20 minutos, lo doy todo en ese tiempo. Eso ayuda a mi imagen y al equipo. Intento aprovechar al máximo cada minuto que juego con esta camiseta", afirmó, alineándose con lo que ya había expresado su compañero <b>Federico Valverde</b>.Pero no todo ha sido cuestión de decisiones tácticas. El brasileño reveló que también atravesó un período delicado a nivel personal durante la temporada pasada, que condicionó notablemente su rendimiento en el campo y no dudó en mostrar su agradecimiento a <b>Carlo Ancelotti</b>, quien supo ver más allá del jugador: "Tuve un momento muy, muy difícil a nivel personal la temporada pasada... Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie en mi vida. Nadie sabía por lo que estaba pasando... Fue un momento muy difícil. No estaba bien ni física ni mentalmente", confesó el futbolista merengue.