Rodrygo rompe el silencio: la charla que tuvo con Xabi Alonso y revela lo que nadie sabía de él: "Fue un momento muy difícil"

El futbolista del Real Madrid sorprendió al revelar lo que sufría la temporada pasada y se confiesa: "Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie".

    Rodrygo no la pasó bien la temporada pasada, según reveló a Diario AS.
2025-10-07

El presente de Rodrygo Goes en el Real Madrid está muy lejos de aquel brillante momento en el que se convirtió en el héroe del Santiago Bernabéu con un doblete inolvidable ante el Manchester City en semifinales de Champions League. Dos temporadas después, el brasileño ha vivido un proceso de altibajos que incluso lo llevó a considerar dejar el club, pero decidió quedarse y pelear un lugar.

Por primera vez, Rodrygo habló abiertamente sobre su situación actual y el complicado camino que ha recorrido en los últimos meses. En una entrevista con Diario AS, el atacante se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió, tanto en lo deportivo como en lo personal, y sobre el rol que ha asumido bajo las órdenes de Xabi Alonso, quien recientemente tomó las riendas del Real Madrid.

"Cuando llegó, me llamó para hablar y me dijo: ya sé que te gusta jugar por la izquierda, pero también te necesitaré en otras posiciones", contó el brasileño. Su respuesta fue contundente: "Y le dije que no me importa que me ponga donde quiera y necesite, que estoy aquí para ayudar al equipo. Tenemos que respetar las decisiones del entrenador".

Rodrygo destacó la importancia de aprovechar cada minuto: "Si juego 20 minutos, lo doy todo en ese tiempo. Eso ayuda a mi imagen y al equipo. Intento aprovechar al máximo cada minuto que juego con esta camiseta", afirmó, alineándose con lo que ya había expresado su compañero Federico Valverde.

Pero no todo ha sido cuestión de decisiones tácticas. El brasileño reveló que también atravesó un período delicado a nivel personal durante la temporada pasada, que condicionó notablemente su rendimiento en el campo y no dudó en mostrar su agradecimiento a Carlo Ancelotti, quien supo ver más allá del jugador: "Tuve un momento muy, muy difícil a nivel personal la temporada pasada... Pasé mucho tiempo sin hablar con nadie en mi vida. Nadie sabía por lo que estaba pasando... Fue un momento muy difícil. No estaba bien ni física ni mentalmente", confesó el futbolista merengue.

Rodrygo le agradeció a Carlo Ancelotti el apoyo que le dio la temporada pasada.

La figura de Ancelotti fue clave para que Rodrygo pudiera comenzar a superar ese bache emocional: "Ancelotti me ayudó mucho, veía todos los días que no estaba bien, que no estaba en condiciones de jugar, que no podía ayudar al equipo. No había tiempo para recuperarse, jugamos cada tres días y luego no puedes parar para resolver el problema. Ancelotti vio que soy una persona normal y que tuve problemas reales. Él entendió mi complicada situación", relató.

"Lo tenía todo hecho con el Barcelona, es verdad; pero luego nos llamó el Madrid y fue muy fácil elegir"

En un gesto que habla de la empatía del técnico italiano, Rodrygo recordó la conversación que tuvieron: "Carlo me dijo: quédate aquí con calma, no estás en condiciones de jugar ahora. Le agradecí y le pedí jugar, pero así sabía que tenía que recuperar a la persona antes que al jugador", concluyó el extremo brasileño.

