Cholo Simeone sonríe: Atlético de Madrid confirma 'fichaje' de lujo que estuvo en Barcelona: "Será el máximo responsable"

El Atlético de Madrid anunció este martes la incorporación de Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino, con lo que será “el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño”, según anunció el club en un comunicado en sus canales oficiales.“El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia (la cantera del Atlético de Madrid)”, concretó la entidad madrileña.