Haaland denuncia graves insultos que recibió de futbolista tras su último partido: ‘‘Amenazó con romperme las piernas’’

“Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy”, declaró Haaland en charla con la cadena noruega TV 2 tras el partido. Y agregó, soltando una sonrisa: ‘‘En segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas, al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”.

Por su parte, Milosevic niega haber hablado con el autor de los dos goles: “Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”.

En postura defensiva, el sueco explic][o que jugó “partidos en los que me he enfadado más” y utilizó al periodista como intermediario. “Felicita a Haaland por los dos goles y dile que es un buen jugador. No es el mejor futbolista que he conocido. Es más, no está ni cerca”.