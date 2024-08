Hansi Flick habla de las nuevas bajas del Barcelona y revela la situación de Dani Olmo ¿Ya está inscrito para jugar ante el Rayo?

Sobre si está enojado Dani Olmo por no poder ser inscrito, esto confesó el DT del Barcelona: “El jugador no lo puede controlar, el equipo, tampoco. Hemos hablado. Creo en el club y esperamos que lo podamos inscribir para mañana. Si un jugador no juega, no está contento. Pero si está en la lista estará al cien por cien para jugar”.

Este lunes se hicieron oficiales las cesiones de Clément Lenglet al Atlético de Madrid y de Vitor Roque al Betis, dos movimientos clave en la operación salida de la entidad azulgrana.

“A lo largo de estos últimos días se han ido algunos jugadores, pero necesitamos a otros en el campo. Con Vitor Roque vi que no estaba pasando por una buena situación. Tiene cosas muy buenas, es una buena persona y ahora tiene la oportunidad de jugar más”, detalló Flick.

Pese a estas operaciones, subrayó que, ahora mismo, no piensa en posibles incorporaciones: “Me centro en el equipo que tengo y estoy satisfecho”, consideró.