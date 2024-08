Haaland metió un hat-trick, pero para Guardiola no es el delantero centro más increíble: “Nunca he visto algo así”

El ex entrenador del Barcelona, sin titubear, respondió: “El delantero centro más increíble que he visto es Messi. Nunca vi algo así”.

Sobre el ex del Girona, analizó: “Ya no son solo los minutos que ha jugado, sino que, además, lo ha hecho muy bien. En la segunda parte, bajó un poco su rendimiento, pero su contribución en ataque y en defensa ha sido muy buena”. A propósito del recién llegado de la Ciudad Condal, expresó: “Está increíblemente feliz y eso me hace feliz. Yo tenía dudas sobre si sacarlo del banquillo o no, pero nos conocemos desde hace muchos años y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Estoy encantado con su regreso”.