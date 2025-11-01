Hansi Flick recupera a dos figuras y confirma el estado de Lamine Yamal tras el Clásico: "Acabo de hablar con él..."

Barcelona buscará este domingo levantarse del duro golpe que sufrió en el Clásico. Los azulgranas reciben al Elche por la jornada 11 de LaLiga y Hansi Flick adelantó en la conferencia previa que Lamine Yamal se encuentra listo para jugar, aunque no reveló si estará en el once. El técnico alemán también habló de la lesión de Pedri y confirma que Robert Lewandowski y Dani Olmo ya están disponibles. Además, no quiere echar la vista atrás y desea pasar página tras lo sucedido ante Real Madrid.

Partido contra Elche "Es un encuentro diferente, me gusta el Elche, cómo juega... Es un bloque que juega en equipo para encontrar soluciones, desplegarse... tenemos que seguir nuestro plan de partido. Me ha gustado mucho lo que he visto en el entreno de los dos últimos días. Recuperamos a Lewy y Olmo, pero perdemos a Pedri. Esto va como va, hay que asumirlo". Lamine Yamal "¿Sólo se habla esta semana de él o todas? Todas se habla de él. Está bien. Acabo de hablar con él. Algunos días tiene molestias. Pero está evolucionando bien. Hablamos con él, lo hacemos con normalidad. Somos sinceros. Siempre lo voy a proteger y apoyar. Es fantástico. Muy joven". Lamine, en el Clásico "El Real Madrid es agua pasada y no quiero hablar de ello".

Lesión de Pedri "Nos sorprendió la lesión. Sólo notaba molestias, pero lo revisamos y vimos la lesión. Nos falta uno de nuestros mejores jugadores. Nos da posesión. Pero nos tenemos que apañar. Esperemos que vuelva pronto". Lesiones "Las cosas van como van. Tenemos que aceptarlo. Estamos en noviembre y queda mucho para el final de temporada". Joan García "Vamos día a día. Está entrenando y se le bien. Va en el buen camino, pero no hay que presionar y hay que seguir en esa línea. Lewy y Olmo veremos cómo están mañana y cuántos minutos pueden participar, y ya decidiremos para el resto de partidos".

Nivel de la plantilla "No pienso en los lesionados. Si no están todos no es fácil gestionarlo. Con Dani y Lewy, lo que veo, es que no sólo deben entrenarse y mejorar su nivel, sino que los otros también lo hagan. Espero que lo demostremos mañana". Pau Cubarsí "Tiene 18 años, es normal no estar siempre al mismo nivel. El 95% de los partidos está al máximo. Tal vez algunos no están en su mejor versión, pero trabajamos para que vuelvan a su mejor nivel. Es nuestro trabajo. Y también el de los jugadores, deben dar todo lo que puedan al equipo". Lamine para jugar por dentro "Creo que la forma de volver a tu mejor nivel es recuperar tu posición habitual. Él puede moverse por dentro, fuera... es un jugador diferente y puede moverse en distintas posiciones. Pero para él lo importante es tocar la pelota, es su punto fuerte. Es cuando crea".