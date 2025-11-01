Hansi Flick recupera a dos figuras y confirma el estado de Lamine Yamal tras el Clásico: "Acabo de hablar con él..."

<b>Barcelona </b>buscará este domingo levantarse del duro golpe que sufrió en el Clásico. Los azulgranas reciben al <b>Elche </b>por la jornada 11 de LaLiga y <b>Hansi Flick</b> adelantó en la conferencia previa que <b>Lamine Yamal</b> se encuentra listo para jugar, aunque no reveló si estará en el once.El técnico alemán también habló de la lesión de <b>Pedri </b>y confirma que <b>Robert Lewandowski</b> y <b>Dani Olmo</b> ya están disponibles. Además, no quiere echar la vista atrás y desea pasar página tras lo sucedido ante <b>Real Madrid</b>.