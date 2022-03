$!‘Pipita’ Higuaín sorprende al revelar el lado oscuro de ser jugador: ‘‘Estaré muy lejos del fútbol, no lo quiero ni cerca’’

Gonzalo Higuaín no quiere saber nada del fútbol cuando anuncie su retiro. El delantero argentino, de 34 años, se confesó en el programa ‘Primer Impacto’ de Univision y brindó detalles sobre la parte más oscura de ser futbolista profesional.

Exnovia de Higuaín filtra los íntimos secretos y una infidelidad

El ‘Pipita’, que sufrió la muerte de su mamá hace un año, deja claro que los jugadores también pasan por las mismas situaciones que un aficionado y que el mundo del fútbol está muy contaminado.

‘‘La gente no tiene ni idea de lo que es un jugador. Cree que sólo jugamos al fútbol y ya está, pero tenemos padre, tenemos madre, como ustedes. Y tenemos las mismas miserias que tenemos todos”, aseguró el ariete del Inter de Miami.

“Estaré lejos del fútbol, muy lejos. Voy a disfrutar de él mientras juegue, pero luego no lo quiero ni cerca. Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, pero siento que no es el mundo en el que quiero estar. El jugador, cuando se retira, es una botella descartable. Se vacía, te pisan y te tiran. No existe, no te llaman más”, apuntó el exjugador del Real Madrid.