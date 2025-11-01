Internacionales

Hijo de Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con la Sub-16 de Portugal en triunfo ante Gales: "De tal palo, tal astilla"

Cristiano Jr. fue titular en su segundo partido con la selección y abrió el marcador en la goleada sobre Gales.

    Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, se estrenó como goleador con la Sub-16 de Portugal.

    Billy Vásquez
2025-11-01

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo se mantiene activo jugando en Arabia Saudita con Al Nassr y entre sus objetivos está llegar a los 1,000 goles como profesional. Sin embargo, el delantero portugués empieza a saborear el fútbol desde otro ángulo.

Su hijo, Cristiano Jr., comienza a emular sus pasos a sus 15 años y, tras debutar con la selección Sub-16 de Portugal en la Copa de las Federaciones ante Turquía, hoy anotó su primer gol en el certamen.

Revelan detalles de la identidad de la madre del hijo de Cristiano Ronaldo: su dura realidad y la ciudad dónde vive

Actualmente en las divisiones inferiores de Al Nassr, y con el sueño de compartir equipo con su padre antes de que se retire, 'Cristianinho' es uno de los 22 jugadores elegidos por la federación portuguesa para disputar dicho torneo.

El jueves pasado debutó con la Sub-16 en la victoria sobre Turquía, el país anfitrión, tras ingresar sobre el final del encuentro. Pero este sábado subió otro escalón, marcando su primer gol con la selección.

El tanto fue frente a Gales para abrir el marcador en la goleada por 3-0. Cristiano Jr. lo hizo con una definición ajustada al primer palo del arquero, tras un veloz contrataque del cuadro lusitano al filo del descanso.

Su primera diana con la selección fue a los 41 minutos del primer tiempo. "De tal palo, tal astilla", publicó la federación portuguesa en sus redes sociales. El hijo mayor de Ronaldo abandonó el campo para dar cambio a los 16' del complemento.

Los partidos fueron seguidos de cerca por su abuela paterna, Dolores Aveiro, que viajó a Turquía para acompañarlo. De hecho, en los entrenamientos previos al torneo se le vio emocionada en la tribuna, mientras su nieto se movía en el campo de juego.

“Estoy muy orgullosa de mi niño, que sigue los pasos de su padre representando a nuestra selección. La abuela estará ahí, apoyándote”, había escrito Dolores meses atrás en su cuenta de Instagram.

Cristiano Jr. mide 1,85 metros, es diestro y juega de delantero. Acostumbra arrancar por el sector izquierdo para encarar hacia el centro del ataque, un estilo de juego que, además, replica los primeros años de su padre en Manchester United.

