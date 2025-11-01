Hijo de Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con la Sub-16 de Portugal en triunfo ante Gales: "De tal palo, tal astilla"

Actualmente en las divisiones inferiores de<b> Al Nassr</b>, y con el sueño de compartir equipo con su padre antes de que se retire, 'Cristianinho' es uno de los 22 jugadores elegidos por la federación portuguesa para disputar dicho torneo.El jueves pasado <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/cristiano-ronaldo-hijo-debut-portugal-sub-16-partido-reto-padre-al-nassr-HE27987321">debutó con la Sub-16 en la victoria sobre Turquía</a></b>, el país anfitrión, tras ingresar sobre el final del encuentro. Pero este sábado subió otro escalón, marcando su primer gol con la selección. El tanto fue frente a <b>Gales </b>para abrir el marcador en la goleada por 3-0. <b>Cristiano Jr.</b> lo hizo con una definición ajustada al primer palo del arquero, tras un veloz contrataque del cuadro lusitano al filo del descanso. Su primera diana con la selección fue a los 41 minutos del primer tiempo. "De tal palo, tal astilla", publicó la federación portuguesa en sus redes sociales. El hijo mayor de <b>Ronaldo </b>abandonó el campo para dar cambio a los 16' del complemento.