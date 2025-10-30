Hijo de Cristiano Ronaldo debutó con la Sub-16 de Portugal: así le fue en su primer partido e inicia el reto de jugar con su padre

La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a <b>Gales</b>, y el martes siguiente, contra <b>Inglaterra</b>.'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la Sub-16 tras una exitosa etapa con la Sub-15. Cabe mencionar que el joven futbolista se desempeña como extremo y tiene 15 años. En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en <b>Croacia</b>, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).