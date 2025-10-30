Hijo de Cristiano Ronaldo debutó con la Sub-16 de Portugal: así le fue en su primer partido e inicia el reto de jugar con su padre

Cristiano Ronaldo Júnior, hijo de la leyenda Cristiano Ronaldo, debutó este jueves con la selección Sub-16 de Portugal y participó en la victoria lusa en el Torneo de la Copa de las Federaciones sobre la anfitriona Turquía (2-0). El heredero de CR7 comenzó en el banquillo e ingresó al campo cuando el partido estaba por finalizar (90'), con el marcador a favor de su escuadra tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting, donde se formó el propio Cristiano, y del Braga, respectivamente.

La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra. 'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la Sub-16 tras una exitosa etapa con la Sub-15. Cabe mencionar que el joven futbolista se desempeña como extremo y tiene 15 años. En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

Al igual que su padre, Cristiano Jr. forma parte del Al Nassr pero en la cantera y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y de la Juventus de Turín.

¿JUGAR JUNTOS?