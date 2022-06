La humildad de Keylor Navas previo al repechaje de Costa Rica al Mundial de Qatar: “Yo no he metido ningun gol”

“He podido ayudar a mi selección (pero) yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan los partidos, entonces aquí todos somos importantes”, afirmó.

“Recuerdo compañeros sacándola de la línea o el que hace la asistencia para el gol. Hay momentos que he podido ayudar al equipo, pero eso no significa que haya sido solo yo. Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador”, agregó el tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

Costa Rica, que ha participado en cinco Copas del Mundo, aspira a clasificar a su tercer Mundial al hilo. Su mejor participación fue en Brasil 2014, donde los ticos llegaron sorpresivamente a los cuartos de final, entre otras cosas, por la buena actuación de Navas.