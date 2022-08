Isairy Green, la hondureña que se hizo famosa por modelar para el Barcelona: “Lloré bastante, primero pensé que era broma”

Triunfar en la vida no es algo sencillo, se requiere de grandes esfuerzos y sacrificios. Muchas veces el éxito se torna en un camino rocoso y por momentos hasta imposible de recorrer, sin embargo, toda lucha tiene su recompensa. A lo mejor esto suena como un discurso motivacional gastado, no obstante, es la historia de Isairy Green, una hondureña garífuna de 22 años originaria de la comunidad de Sangrelaya en el municipio de Iriona, departamento de Colón, quien a base mucho trabajo brilla con luz propia como modelo de grandes marcas en el extranjero.

La semana pasada la catracha se hizo popular en las redes sociales al ser la imagen del tercer uniforme del Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos más populares a nivel mundial. DIEZ conoció la inspiradora historia de la experta en pasarela, quién además narró cómo fue que se convirtió en uno de los rostros del club blaugrana, así como detalles de su vida, sus inicios en el mundo del modelaje, su pasión por el fútbol y el equipo al que “sigue a muerte”.

ENTREVISTA CON ISAIRY GREEN ¿Cómo fue su infancia, Isairy? Estuve en Sangrelaya hasta los nueve años con mis padres, luego mi madre decidió irse para la ciudad de La Ceiba (en el departamento de Atlántida) donde crecí. Ella decidió migrar a la ciudad para darnos una mejor oportunidad tanto de estudios como de vida. Cuando cumplí los 11 años se separaron. Nosotros somos seis hermanos y a mi mamá le tocó criarnos sola. Eso fue algo muy duro, pero ella siempre estuvo allí para nosotros, luchando día a día para sacarnos adelante.

En Honduras la mayoría de las personas se dieron cuenta de la noticia gracias a que la nota fue divulgada por varias personas de la comunidad de Sangrelaya. ¿Qué siente al ver que la gente de Sangrelaya se enorgullece y resalta sus logros? Para mí es un orgullo pertenecer a ese bello pueblo. Ver que mi gente se pusiera contenta- al verme destacar como modelo en España- para mí eso me pone muy feliz. Sangrelaya es mi lugar.

¿Cómo surgió el gusto por el modelaje? El modelaje siempre me gustó. Hay una anécdota que me pasó cuando tenía siete años, estábamos en la ciudad- de La Ceiba- con mis padres. Yo recuerdo que estaba con una prima, y a nosotras nos vistieron, a mí me pusieron unas sandalias, y a ella le pusieron unos taconcitos (sandalias con plataforma), cuando yo la vi a ella con esos zapatos, yo quedé como qué quería ponérmelos, porque me sentía atraída por como se escuchaba el tacón, y yo le dije- a mi prima-: “te pago lo que sea, pero prestamelo para tomarme una foto para caminar un rato con ellos. Le pagué como un lempira- para que me los prestara”, ja, ja, ja.... Cuando yo me puse esas sandalias, yo estaba feliz, y desde esa vez no podía ver un par de zapatos así porque yo los quería para mí (...). Desde esa vez me enfoqué en ello y dije esto (modelaje) es para mí. NUEVOS MUNDOS POR CONQUISTAR

Tenemos entendido que usted migró a España hace dos años. Háblenos un poco acerca de su experiencia al llegar al viejo continente. Yo venía con la mentalidad de venir a trabajar para sacar a mi familia adelante, a mi mamá y hermanos, y aquí se me presentó la oportunidad- de cumplir mi sueño- pero para eso me ha tocado trabajar muy duro. El primer año de mi llegada fue muy difícil, o sea, no me imaginé que iba a ser tan duro para mí. Mi primer trabajo fue de interna (similar a una empleada doméstica) o sea, vives dentro de una casa trabajando para una familia para diferentes cosas - entre ellas- cuidando personas mayores. Luego de un tiempo usted comenzó a destacar en el mundo del modelaje, ¿cómo fue que se dió todo? Se me abrió la oportunidad de ir a una escuela donde saqué un curso de modelaje, más que todo de pasarela. Porque lo mío en sí, es pasarela, porque eso me gusta más que los certámenes de belleza. El que imparte el curso es un ex modelo de Giorgio Armani. Y por medio de él se me abrieron las puertas. Previo a modelar para el Barcelona, había modelado para otras marcas de renombre como: Amazon, Zara, Stradivarius... he hecho para muchas. ¿Quién ha sido su mayor inspiración en todo ese recorrido ? “Mi mamá me inspira. Cada día me recuerda que puedo con todo y que vaya con todo hacia mis sueños y que no me canse de perseguirlos y para mí eso es mi mayor inspiración”. Ya ha modelado para grandes marcas, pero ¿cuál es su mayor aspiración en el mundo de las pasarelas? Quiero llegar a modelar en París, Italia, Estados Unidos. Eso para mí, sería lo más top.

¿Qué hizo Isairy para llegar hasta donde está hoy en día? Soy muy creyente. Creo en Dios, siempre lo pongo de primero. Puede ser que se me cierre una puerta, pero yo sé que se me va a abrir otra. Poner a Dios de primero en cada trabajo que hago fue lo que me ayudó. ¿Qué tanto le gusta el fútbol a usted? Me encanta el fútbol. Es el deporte que más amo; es más, yo me desvelo viendo fútbol ¿A qué equipos sigue? A mí me gusta mucho el Olimpia y el Barcelona, me encantan (...), soy olimpista hasta la muerte... ja,ja,ja VER: Bestial video de las innovaciones del Santiago Bernabéu Aquí en Honduras nos tomó por sorpresa la noticia que ukna catracha había sido la imagen del uniforme alternativo del FC Barcelona, nos puede narrar ¿cómo fue que se materializó esta increíble historia? Yo estoy en una agencia, donde tengo un contrato, cada trabajo es por medio de ellos, siempre me mandan mensajes. El día que me mandaron el mensaje para -hacer el casting- me cae un correo que si tengo tiempo para ir a hacer un casting al FC Barcelona y yo quedé como que.. ( cara de asombro): “no, esto es una broma”, porque no lo podía creer. Llegó el día del casting yo ya estaba que no podía con el alma, yo estaba emocionada. Voy al casting, yo pensé que me iba a tardar mucho, pero fueron como cinco minutos, no tardé nada. La chica que estaba representando al club estaba super contenta, ella me decía: “ojalá te escojan a tí, es que me encantas”. Eso fue un martes, ya el miercoles me mandan el mensaje que decía: “te opcionaron” , pero una cosa es que seas opción y otra es que te confirmen que ya eres la que quieren para el trabajo. Una vez más me puse contenta y esperando a que me dijeran que ya estaba confirmada. Cuando llegó el mensaje días después- que había sido seleccionada- yo creo que casi tiro el celular de la emoción. Yo estaba con la sonrisa de oreja a oreja, no lo podía creer. Lloré bastante, como no tienen idea, lloré mucho.