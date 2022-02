Estrella del Manchester City es expulsado de un bar por ir muy ebrio y la insólita reacción de Guardiola: ‘‘No me invitaron’’

Polémica en Inglaterra... aunque no tanto para Pep Guardiola . Jack Grealish se ha convertido en el hombre del día y no por sus actuaciones dentro del campo sino porque ha sido grabado en estado de ebriedad en las afueras de un bar. Un local en donde también se encontraban Ryad Mahrez y Kyle Walker .

El Manchester City explicó que el video fue tomado a las 8 de la noche del domingo y que ninguno de los jugadores rompió el toque de queda porque tenían día libre el lunes, antes de regresar a los entrenamientos de hoy con miras al partido de este miércoles contra el Brentford por la Premier League.

El club también refuta cualquier acusación de que los jugadores estaban borrachos e insiste en que fue su propia decisión no entrar eal bar, que se encontraba repleto de clientes.

La insólita reacción de Guardiola

El DT del equipo restó importancia al incidente y salió en defensa de sus dirigidos en la conferencia de prensa, aclarando que su único error fue no recibir la invitación. Cuando se le preguntó sobre las imágenes, Guardiola no se preocupó en lo más mínimo, sino que se centró más en el hecho de que no le avisaron de la reunión.

“Estoy tan molesto porque no me invitaron. No me gusta, espero que la próxima vez me inviten a cenar”, bromeó Pep de manera sarcástica para minimizar la situación. Y agregó: “El video no muestra exactamente lo que sucedió. Cenar juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros. Los jugadores conocen el riesgo cuando salen debido a las redes sociales, pero todos ellos: Riyad, Kyle, Ally (Marland, utilero) y Jack estuvieron perfectos. Pero los multaré porque no me invitaron”, cerró el entrenador.