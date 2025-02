Mascherano sale al paso luego de que Cristiano Ronaldo se pusiera por encima de Messi: “Eso es lo que él cree”

“Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más”, dijo Mascherano en una rueda de prensa del Inter Miami .

“La tarjeta no me sorprendió, la patada sí me sorprendió. Más que sorprenderme nos preocupó más que nada, porque era un partido que no había tenido ningún roce. Fue una jugada puntual. Es una lástima porque si hay algo lindo par la gente es poder ver a Leo y que haya una entrada así que pueda terminar lastimándolo es una lástima”, aseguró.