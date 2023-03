Javier Tebas arremete contra Laporta por ‘caso Negreira’: “Me siento avergonzado; es el peor momento del fútbol español”

“He tenido varios viajes a Europa estos días, desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado de que no tengamos explicaciones. Esto tardará tiempo en poderse resolver. No tenemos todavía ninguna explicación convincente... ¡No! Es que no tenemos ninguna explicación por parte del Fútbol Club Barcelona y ya han pasado muchos días. Ya no digo convincente o no”, empezó diciendo a los micrófonos de ‘#Vamos’.

¿Qué es lo que tienen hasta el momento?

“Lo único que tenemos es una primera nota por parte de la Junta Directiva del Barcelona diciendo que esto lo hacían todos. Esto ya ha quedado claro que no es así. Y luego, que si hay un ataque o un victimismo por parte del Barcelona que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación”.

¿Qué esperan del Barcelona?

“Lo que se debe hacer es, lo más deprisa que sea, aclarar la situación. Si ellos lo tienen claro, con tanta seguridad como manifiesta el presidente del Barça, nos lo aclarará a todos. Deseo que se aclare para bien, no para mal”, agregó en referencia a Laporta.