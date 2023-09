OFICIAL: Jenni Hermoso toma decisión con Luis Rubiales y lo denuncia; Carvajal es atacado por ex jugador del Barcelona

“La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega”, aseguró en rueda de prensa.

“En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie”, manifestó.

“El capitán del Real Madrid y de la selección española “se mantiene al margen”, porqué no sabe si Jenni Hermoso es “víctima de abuso de poder”, ya que “no ha hecho la denuncia””, compartió Crosas, que fue internacional con España en categorías inferiores, con sus más de 307.000 seguidores en Twitter.

“Más machista y más facha no se puede ser...”, sentenció en Twitter el ex de F.C. Barcelona, Olympique de Lyon, Celtic de Glasgow, Volga Nizhny Novgorod, Santos Laguna, Universidad de Guadalajara, Cruz Azul, Tenerife y Tampico Madero. También es comentarista en TUDN.