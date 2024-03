Figura del Manchester City destapa a Guardiola: “Es un poco desagradecido conmigo; dice muchas mentiras”

“¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador...”, añadió.

“Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas”, completó.

“No seré hipócrita. No son los trofeos los que me dan valor, porque ya los tengo en casa. Mi hija, mi esposa, mi padre, que mi hermano esté bien y todo lo que quería a nivel personal... esos son los mayores logros. Los trofeos a nivel deportivo son el resultado del trabajo duro día a día durante toda la temporada. En esa Champions hice algunas asistencias en la fase de grupos, ¡pero tenía la sensación de que no había ganado!”.

“Ya dejamos la Copa del Rey y perdimos la Supercopa, pero seguimos luchando por el campeonato de Liga, aunque estamos a 8 puntos del Real Madrid. Además, estamos en los cuartos de final de la Liga de Campeones, una fase que el club no ha alcanzado en 4 años. Es un momento especial para mí, porque soy del Barça”.

“La gente mira las estadísticas y creo que pasé mejores momentos en el Manchester City, pero luego los números no fueron tan buenos como en el Barça. No me fijo en eso, lo disfruto partido a partido, pero sí, estoy haciendo una temporada muy positiva, a pesar de que en el campeonato colectivamente no estamos en la posición que queremos estar”, expresó sobre su actuación individual.