Dejó de ser prioridad para Xavi y no cuenta más para la próxima temporada; Barcelona deberá echarlo del club

Xavi ha sido tajante, es un entrenador que siempre da oportunidades, pero cuando no se rinde no tiene ningún problema en echar a jugadores del Barcelona .

Ese sería el caso de Joao Félix, el jugador dejó de ser prioridad para el técnico y según cuenta el periodista José Álvarez de El Chiringuito no quiere que el portugués siga en el club.

“Hay un jugador que ha perdido mucho protagonismo, que para el cuerpo técnico no es importate y que Xavi no cuenta con él para la próxima temporada, se trata de Joao Félix. No lo considera una prioridad, si viene cedido lo aceptará, pero si no, no es prioridad para Xavi”, contaba el comunicador.