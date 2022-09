Escándalo del VAR en Italia: el gol del triunfo que le anularon a la Juventus en el 95; se filtró la imagen que lo confirma todo

En ese momento no se había filtrado ninguna imagen que Bonucci estaba perfectamente habilitado y solo se discutía si el zaguero participaba directamente o no en la la jugada. Lo peor estaba por venir.

El colegiado fue a mirar a la pantalla y anuló el tanto. Fuera de juego de Bonucci . El defensor no toca la pelota, pero el árbitro entiende que interviene en la jugada. Solo esta acción ya era polémica y la Juventus alegaba que su capitán no había incidido en la misma.

Candreva habilita a Bonucci

Minutos después de que terminara el encuentro, hasta con tres expulsados (Milik, Cuadrado y Fazio), Sky Italia publicó la foto que hizo estallar las redes sociales.

En la captura de pantalla puede comprobarse como Candreva está rompiendo el fuera de juego de Bonucci. La imagen no la tenía el VAR en ese momento porque la que pusieron marcaba la línea con el último jugador del Salernitana dentro del área.

El propio Bonucci lo comentaba después en zona mixta: “Cuando he vuelto al vestuario, he visto la imagen de nuestros colaboradores porque Candreva me mete en juego. Además, mi posición no ha molestado a Sepe. El VAR se precipitó tras tomar el árbitro la decisión justa”.

Esta acción lógicamente tiene muy molestos a los aficionados de la Juventus y ahora solo toca esperar que la Asociación de Árbitros de Italia brinde una explicación tras lo ocurrido.