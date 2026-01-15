Kervin Arriaga ya lo sabe: Real Madrid está golpeado tras la eliminación de la Copa del Rey, pero recupera a los cracks

Partido en el que tampoco participaron <b>Tchouaméni </b>y <b>Bellingham</b>, para gestionar su carga de minutos durante la temporada.Por su parte, el brasileño <b>Rodrygo Goes </b>y el alemán <b>Antonio Rüdiger</b>, con molestias en la rodilla izquierda, tampoco formaron parte de la convocatoria en Albacete y este jueves llegaron a cabo trabajo individual con el objetivo de, según informaron a EFE fuentes del club, entrenen con el grupo el viernes para poder formar parte del equipo que reciba al <b>Levante UD de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-levante-mercado-fichajes-genoa-atalanta-premier-league-rumor-hondureno-DC28915745" target="_blank">Kervin Arriaga</a> </b>este sábado en el Santiago Bernabéu (7 de la mañana en Honduras).Partido para el que Arbeloa no podrá contar con cuatro futbolistas. De baja por lesión <b>Ferland Mendy</b>, quien disputó 21 minutos en las semifinales de la <b>Supercopa de España </b>contra el Atlético de Madrid y, desde entonces, arrastra molestias musculares; el inglés Trent Alexander-Arnold, de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda; y el brasileño Éder Militao, debido a una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.