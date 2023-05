Keylor Navas y el Forest cerca de la salvación tras valioso empate ante Chelsea; Ya se conoce el primer descendido de la Premier

Los dirigidos por Steve Cooper tuvieron una buena tarde en Stamford Bridge y con un Taiwo Awoniyi encendido pudieron rescatar un buen punto en su pelea por el no descenso.

El que ya perdió la categoría fue Southampton. Los Santos perdieron 0-2 contra Fulham y matemáticamente ya no se pueden salvar.

LOS PARTIDOS QUE RESTAN POR EL NO DECENSO

Nottingham Forest vs Arsenal

Crystale Palace vs Nottingham Forest

Everton vs Manchester City

Wolves vs Everton

Everton vs Bournemount

West Ham vs Leeds United

Leeds United vs Tottenham

Leicester City vs Liverpool

Newcastle vs Leicester City

Leicester City vs West Ham

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE LA PREMIER