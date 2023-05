La reacción de Xavi al pasillo y esto dice del Real Madrid; el invitado a la celebración del título y la marcha de Busquets

“Para mí ha sido, aparte de un amigo, tal vez el jugador más inteligente con el que he jugado al fútbol, es una maravilla”, añadió el técnico azulgrana.

“Mañana tenemos una primera oportunidad de levantar un trofeo muy importante para el club, nos va la vida, si al Espanyol le va mucho, a nosotros también”, dijo Xavi, cuyo Barça se enfrenta a un rival que pelea por no bajar a Segunda División.

Ahora toca buscar un sustituto para Busquets, para lo que “encontraremos una pieza que se le asemeje porque variaremos sin Busi. Es un perfil que cuesta encontrar pero haremos un gran trabajo para que el sustituto sea importante”, concluyó Xavi.

CONFERENCIA COMPLETA DE XAVI

Partido”Es la primera oportunidad de ganar la Liga. Estamos ilusionados. Esperamos a un Espanyol que tiene más la pelota, Luis está haciendo las cosas muy bien. Es muy capaz, es de las mejores propuestas que escuché en el curso de entrenadores. Han mejorado con él. Es un equipo muy competitivo. Defiende bien, mantiene el balón... ellos se juegan mucho. Intentaremos ganar y ser campeones”.

Equipo

”Estamos al 200 por ciento. Entrenamos a toda pasilla. Hay muchas ganas de ganar LaLiga. Es la primera oportunidad de ganarla. Sería una gran temporada. También nos va la vida, como mínimo igual que al Espanyol”.

Cornellà

”Me motiva ganar, sin más. Para los culés es una motivación extra. Pero no la ganaremos contra ellos sino contra todos los rivales. Sería la rúbrica. Independientemente que sea el Espanyol, me gustaría ganarla ya mañana”.

Planteamiento

”El tema emocional pesa, hay que controlar nervios, emoción... siempre un derbi es caliente. Independientemente de lo que hay en juego. Hay que hacer las cosas bien técnica y tácticamente también. Es una sorpresa que estén tan abajo, es un buen equipo”.

Busquets

”Es importante este título para él. Ha tomado una buena decisión, aunque a nosotros nos perjudica. Se va valorado, en un momento muy bueno, siendo titular, con la Supercopa, a punto de LaLiga... le deseo lo mejor. Es, quizás, el jugador más inteligente con el que he jugado. Ha sido una maravilla tenerlo como capitán. Ha sido un 10 en todo, conducta, respeto, entrega, solidaridad... y a nivel futbolístico ha sido espectacular. Es un modelo, el mejor mediocentro de la historia del Barça sin duda”.

Alemany

”Perdemos un activo muy importante. Yo he estado muy a gusto con él. Ha sido capital para la reestructuración del club. Y Jordi. Es una baja importante, pero es una decisión personal que hay aceptar. Le deseo lo mejor, ha sido un placer trabajar con Mateu Alemany”.

Fin de una era

”Estamos empezando una era. Se va Busi y hay noticias del medio del campo que formamos y que era maravillosa. Pero trabajamos para empezar otra. Ojalá Gavi, Pedri... nos superen. Ojalá. Hay una hornada de futbolistas muy buena. Estamos empezando una nueva era”.

Jordi Cruyff

”Le tengo una confianza tremenda, es una persona, válida, capaz... veremos qué pasa. Ha sido una pieza importantísima, trascendental. A mí me ha ayudado mucho. Tanto si se queda como si se va, su figura hay que destacarla. Estoy muy agradecido. Es una decisión del presi. Queremos ganar la Liga y luego ya se decidirá la reestructuración del área deportiva. No hay nada decidido”.

Ter Stegen

”Ha recuperado su nivel. Es un top mundial. Le hemos intentado dar toda la confianza. No sólo es importante en la portería, también es transcendental en la salida del balón, en cómo entiende el juego... es muy bueno. Ya le vi espectacular en mi etapa como jugador”.

Ganar en Cornellà

”Para mí, pesa más ganar una Liga, me da igual que sea en casa, fuera, en campo del Espanyol, del Real Madrid o del Getafe. Pero para los culés será un plus. Los de dentro valoramos el trabajo general, no ganarla en un derbi”.

Descanso

”Había pensado en darles ocho días, y luego pensé en que eran demasiados. Pensé, hay que ganar la Liga, y lo dejamos en cinco tras hablar con los preparadores físicos”.

Pasillo

”Ya lo comentamos el año pasado. Le hicimos el pasillo al Betis. Se lo he hecho al Real Madrid en el Bernabéu. Es un acto de respeto y admiración. Y de deportividad. Yo lo haría siempre”.

Centrocampistas

”Siempre priorizo mirar lo que hay en casa. Lo que venga de fuera debe ser mejor que lo que hay en casa, en el Barça B, el Juvenil... la prioridad es lo de casa. Pero si creemos que no hay nivel, hay que buscarlo fuera”.

Descenso del Espanyol

”Pienso en equipo catalanes, también en el Girona. No en cuántos equipos hay de Barcelona. Lo que nos interesa de Espanyol es cómo ataca y defiende...”.

Deco

”Son hipótesis. No hay nada decidido. Cuando lo hagamos, lo haremos oficial”.

Mediocentro

”Tendrá la presión de suceder a Busquets. Nos ha pasado a muchos. Esto es el Barça. Se supera con trabajo, esfuerzo, personalidad... el lugar de Busi es trascendente”.

Piqué, invitado a la celebración

”Hemos pensado que esté en las celebraciones. Hay más gente que se fue, pero está en otros equipos. Él se retiró. Lo revisaremos, si ganamos la Liga”.