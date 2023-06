Kylian Mbappé advierte al PSG y despeja las dudas sobre el futuro que le espera: “Les dije mi voluntad de no renovar”

A un día de su decisión, Mbappé ha concedido una entrevista exclusiva a La Gazzetta dello Sport y confirmó que no renovará el contrato con el club francés. ”Quiero ganar en el PSG, pero hay muchas carencias”, fue el mensaje rotundo de Kylian en unas palabras que ya le comienzan a dar la vuelta al mundo.

El campeón del mundo con Francia en 2018 aclaró que no le solicitó al PSG la idea de venderlo al Real Madrid, pero volvió a recalcar que no renovará con los parisinos.

“No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”, puntualizó.

Una salida del club en 2024 sería catastrófica para el París SG, ya que además de perder a uno de los mejores jugadores del mundo, no cobraría cantidad alguna en concepto de traspaso ya que el futbolista acabaría contrato y quedaría libre.

Por otra parte, Kylian lamentó la salida de Lionel Messi del París Saint Germain, quien decidió marcharse al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.