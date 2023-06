Zidane lanza importante anuncio tras estar dos años sin dirigir: “Me siento renovado”

‘Zizou’ lleva dos años sin dirigir, pero con la temporada 2022-23 cerrada, su nombre está nuevamente en primera línea y en una entrevista con la revista GQ ha reconocido que se siente renovado.

El técnico de 50 años admite que le gustaría entrenar a ‘Les Bleus’, pero todavía no es el momento indicado para hacerlo. ”He dicho muchas veces que cuando has estado en la selección francesa como jugador, luego te conviertes en entrenador, es lógico pensar en ello. Pero no es el momento”, comentó.