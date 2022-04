La contundente respuesta de Guardiola sobre dirigir a Brasil luego del Mundial de Qatar

Según la información, Pep era el principal apuntado. Y no sólo es una cuestión de deseos. Las versiones, recogidas incluso por el diario Marca, cuentan que Rodrigues ya tuvo una charla con Pere Guardiola , hermano y representante del DT. Y en esa conversación hasta habrían hablado de números y de la extensión del acuerdo: 12 millones de euros por año con un contrato desde julio del 2023 (cuando Pep termine su vínculo con el Manchester City) hasta junio del 2026 , cuando se dispute el Mundial de México-EE.UU-Canadá.

No obstante, el español de 51 años lo desmintió en la conferencia de prensa previa al cruce contra Liverpool, asegurando que aún tiene contrato y que le encantaría firmar por muchos años más con el City.

‘‘Tengo contrato aquí y estoy muy feliz”, remarcó Guardiola y afirmando que “por mí me quedaría para siempre en el City, no puedo estar en un sitio mejor”.

Y cerró: ‘‘Si por mí fuera ampliaría mi contrato por diez años, pero no puedo hacerlo. Ahora no es el momento de entrenar a Brasil, no sé de dónde salió ese tema”.

Si bien Guardiola había dicho públicamente que le gustaría dirigir una selección nacional después de finalizar su ciclo en el City, parece que está muy contento en el conjunto inglés, donde lo ha ganado todo a excepción de la Champions League.