Xavi habla sobre el fichaje de Haaland, la sensible baja del Barcelona ante Levante y el DT que lo marcó de por vida

“No. Soy optimista. Ves que tiene ganas de quedarse y depende del club, del jugador y del representante, que es De la Peña. No diría que sufro. Merece quedarse, que lo tengamos en cuenta y que lo valoremos”.

“Estamos bien físicamente. El otro día fue un problema futbolístico. Si no defiendes con balón, activas al rival. Hicimos pocas faltas tácticas por tener a muchos apercibidos y no paramos esas contras. Sufrimos más de lo que normalmente sufrimos en defensa. Pero por errores nuestros”.

“Les digo la verdad, lo que nos encontraremos. Un rival extramotivado, que cuesta ganar en ese campo, que han ganado a Villarreal y a Atlético en el Metropolitano. No es normal que esté en esta situación. Tienen un sistema difícil de contrarrestar”.

“Han ganado en el Metropolitano, han ganado al Villarreal. Es un rival muy complicado y para nosotros es otra final. Un partido parecido al del jueves. Es un campo que no se nos ha dado bien. Es un buen examen para nosotros”.

Luego del empate sacado en Alemania por la Europa League, el Barcelona regresa a LaLiga para enfrentar este domingo al Levante y Xavi advierte que si su equipo no mejora le será difícil conseguir los tres puntos a domicilio. El DT fue crítico con sus jugadores y reconoció que un fichaje como el de Haaland es casi imposible.

Adama

“Veremos qué podemos hacer en el mercado. Lo veremos a final de temporada. El otro día hizo un gran partido. Se fue y centró, pero no encontramos rematador. Pudo marcar diferencias. Entendió lo que necesitábamos”.

Lugar de Pedri

“Depende del rival y de con quién juegue. El otro día no lo encontramos porque no estuvimos finos. No atacamos bien”.

Eric García

“Estamos muy contentos con él. Con su concentración, los duelos que gana, el liderazgo, cómo marca la línea. Está comprometido los 90 minutos. Lidera la defensa y tiene una salida de balón pulcra. Es un central para muchos años para el Barça. Sin ninguna duda”.

Jordi Alba, sin relevo

“Es una bestia competitiva, un animal físico. Para mí está poco valorado. Es extraordinario lo que nos da. Para mí es un espectáculo y está bien. Tiene sustitutos, no naturales, como Mingueza o Dest. No son naturales, pero pueden darle descanso. Es el momento de pedirle un esfuerzo al equipo. Quedan cuatro o cinco semanas. Nos jugamos mucho”.