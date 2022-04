Sorpresa: Dani Alves señala a la estrella que debe fichar el Barcelona y el mensaje para los madridistas por la goleada en el Clásico

Dani Alves concedió entrevistas a los diarios catalanes como Sport y Mundo Deportivo dejando titulares de sobra. El brasileño es toda una voz autorizada para hablar sobre el Barcelona y analizó el futuro del club, señaló a la estrella que deben fichar y puso nombres sobre la mesa para el lateral derecho, su posición. Xavi se pronuncia sobre el fichaje de Haaland por el Barcelona Plan de futuro para el Barça “El fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya”. Mbappé o Haaland “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”. Mbappé estilo Barça “Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”. Laterales derechos

“Me gusta mucho el del Liverpool, Alexander Arnold, también me gusta mucho Hakimi, con peros, pero me gusta lo que hace. Hay uno en Flamengo, es joven, me gusta como juega y cómo entiende el juego (Matheuzinho)”.

Se quedó fuera de la Europa League “Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás... pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera”. La locura que haría Dani Alves por el regreso de Messi al Barcelona ¿Y si ganan la Europa League? “Sí, es un título del Barça. Aunque sabrá diferente, si el Barça es campeón y no estoy dentro el sabor será diferente... pero que salga campeón el Barça”. El Clásico ante Real Madrid y la celebración “No estábamos sólo celebrando la victoria en Madrid, decían que para el Barça era un título ganar allí. Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos celebrando que les metimos 4, porque otras veces les metimos cinco, o seis... Y salió barato... Lo justo hubiera sido un 0-6”.