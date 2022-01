Dani Alves revela la ‘locura’ que estaría dispuesto a hacer por el regreso de Messi al Barcelona

Dani Alves fue entrevistado el martes en Radio Catalunya donde habló sobre su actualidad, la del equipo y, por supuesto, Messi. El defensor le envió un mensaje al argentino para que pueda volver al Barcelona. Además, aprovechó para elogiar a su entrenador Xavi Hernández.

Xavi

‘‘Ya lo he dicho alguna vez: es la versión 3.0 del Barça. Tiene la misma filosofía que Guardiola, el mismo estilo. Le puede costar un poco más por toda la situación, pero las grandes historias, los grandes libros, también son un proceso. Ha sido de valientes venir y asumir el Barça en estos momentos”.

Messi

“No es sólo el mejor jugador del club, sino de la historia y es extraño estar aquí y no tenerlo. Pero muchas veces las cosas no suceden como soñamos. Él era el que me decía: ‘¿dónde vas a estar mejor que aquí?’. Le digo igual”.