Lamine Yamal rompe el silencio tras las comparaciones Messi: “No pienso en si tengo más o menos que otro”

El extremo del Barça Lamine Yamal se ha pronunciado sobre las comparaciones con el argentino Leo Messi y ha asegurado que no piensa en si tiene “más o menos que otro” jugador, puesto que para él “la clave es pensar en uno mismo”.

“No pienso en si tengo más o menos que otro. Creo que la clave es pensar en uno mismo, en tratar de hacer lo mejor para el equipo y para ti. No miro mucho las estadísticas, yo juego para disfrutar, para que la gente disfrute y para ganar, obviamente. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo”, ha explicado en una entrevista a la página web de la UEFA.