En las últimas horas, Yamal se ha metido al debate eterno del mejor jugador de la historia, lo hizo durante una entrevista y su respuesta fue contundente.

“Para mí es el mejor jugador de la historia. Todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha me impresionó y me inspira admiración. Donde quiera que va en el mundo deja huella. Me gusta todo de su juego”, exclamó el jovencito de Barcelona.