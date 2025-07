"A Messi, Suárez, Neymar, Piqué y a mí nos gustaría darnos una buena hostia cada uno"

Aunque Rakitic reconoce que "no sé" qué pasó y argumenta que "si fuera tan fácil de explicar o corregir lo habríamos corregido en aquel mismo momento", concreta que "a veces pasa que quizás ya dejas de cuidar un poco estos detalles. De ganar un partido normalito en la fase de grupos o prepararte bien para una vuelta después de ganar la ida claramente en casa. Dejas pasar cosas y al final el fútbol, sobre todo al máximo nivel, te castiga. Y nos castigó muchísimo, la verdad".

Recuerda el 8-2 del Bayern Múnich en Champions, aunque vio la paliza desde el banquillo. "Espero que conmigo no hubiera pasado... Es broma. No, contento no, porque yo sabía ya de mi situación y avisé al club de que quería salir, pero dije claramente que quería ayudar. Y yo en verdad esperaba jugar ese partido de inicio. Pero bueno, al final son decisiones que hay que respetar y ya está. También que era una cosa que no se mereció el equipo. Nos tocó el Bayern justo cuando iba como una máquina, pero hubo momentos en el partido que estuvimos ahí. Nos faltaba un poquito de equilibrio, de fuerza en esos pequeños detalles. Me pone triste cada día más porque yo quería estar ahí para ayudar al equipo".