Ivan Rakitic reaparece y le hizo un pedido a Florentino Pérez: “Ojalá me escuche por el bien del fútbol”

Ivan Rakitic regresó a España para jugar un partido amistoso que sostendrá su Hajduk Split ante Real Murcia y aprovechó para conceder una entrevista al diario Marca, donde le hizo una petición a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El exjugador de Sevilla y Barcelona fue consultado sobre su compatriota Luka Modric, quien a sus 39 años estaría viviendo su última temporada en la entidad blanca, aunque no se descarta que pueda renovar hasta 2026.

“Te voy a dar un titular y ojalá me escuche bien Florentino Pérez: ¡renuévalo ya! Pero no sólo por el bien del Real Madrid, sino por todos los que nos gusta el fútbol. Luka es uno de los pocos jugadores que lo quiere todo el mundo: los croatas, los españoles, los alemanes, los del Sevilla, los del Athletic...”, declaró Rakitic. “Luka le hace falta al Madrid, a la Liga española, a la Champions... Ojalá llegue al Mundial 2026 con Croacia. Mira que hemos jugado juntos y en contra, pero yo siempre le decía: ‘Es el jugador contra el que siempre quieres competir’. Uno quiere jugar siempre contra los mejores y ahí no importa la edad”, añadió el mediocampista de 36 años. “Luka sale en el minuto 80 contra el Valencia, con todo en contra, perdiendo, con uno menos... después de haberlo ganado todo, Balón de Oro incluido, y ves la alegría con la que juega, cómo se pone el equipo a la espalda y, encima marca. No me extraña que le aplauda la gente. Eso es lo bonito. Ojalá lo podamos seguir disfrutando. Aunque no juegue, Luka es importante para el fútbol y, conociéndolo, no va a dejar de ‘morder’ en cada entrenamiento”, explicó.

SU SALIDA DEL SEVILLA Y HABLA DEL BARCELONA

Por otro lado, Rakitic reconoció que su sueño era retirarse con la camiseta del Sevilla. “Era mi idea. Yo ya le dije al presidente que podía contar conmigo los años que hicieran falta: 1, 2 ó 5. Yo quería ‘quemarme’ por el Sevilla, pero a veces suceden cosas así. Fuimos de lo más bajo a lo más bonito con Mendilibar y me dio pena no poder sostenerlo en el tiempo, pero lo importante es el Sevilla, no Ivan Rakitic”. Su salida del Sevilla: “No era mi idea, pero a veces hay que entender los momentos. No conecté con el míster (Quique) y no era por jugar o no. Simplemente, lo que yo veía blanco él lo veía negro y viceversa. Yo estaba en mi casa, en el sitio más bonito del mundo, pero hay que establecer prioridades y, para mí, ésa será siempre el Sevilla. No existe nadie que pueda luchar contra el escudo. Yo no puedo pedir a un presidente que vaya en contra de un entrenador. Tuve que dar un paso al lado y no pasa nada”.

Su retirada de la selección croata en 2020: “No pasa nada. Tuve que poner una serie de prioridades. Sé que si no me hubiera retirado, seguiría en la selección, pero venían muchos chicos jóvenes de abajo y pude ‘liberar’ un puesto. Durante más de 13 años lo he dado todo. He jugado 106 partidos, ganamos la medalla de plata en Rusia 2018 y conseguimos enamorar al mundo entero. Era el momento de tomar una decisión y, con Luka ahí, ya tienen el líder que necesita. Yo decidí dar un paso al lado pensando en mis compañeros y por amor a mi país”. El Barcelona de Hansi Flick: “Este Barça, que tiene tantos jóvenes y tan buenos, le vendría bien un poco de experiencia. No sólo en el campo. Vimos un Barcelona espectacular a inicio de curso, pero una temporada es una carrera muy larga, tipo maratón, y el más regular estará arriba al final. En cualquier caso, el Barcelona tiene una calidad increíble y confío en que la forma en la que están trabajando puedan conseguir un título. En cualquier caso, es una alegría ver a tantos chicos jóvenes siendo importantes”.