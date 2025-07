Javier Tebas, presidente de LaLiga, rechazó la solicitud del Real Madrid y Thibaut Courtois, quien se manifestó al respecto sobre posponer la primera jornada de la temporada 2025-26 del equipo blanco para dar más tiempo a los jugadores de descansar luego de competir en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras la dura eliminación ante PSG, el portero belga apuntó contra Tebas: "Al final, lo de LaLiga es siempre igual. Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. Puede que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, pero existe. Estamos aquí, y parece que este señor quiere mucho protagonismo. No he visto a ningún presidente de otra competición hablar así".