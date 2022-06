Salió a la luz la promesa que le hizo Laporta a Lewandowski para llevárselo al Barcelona

En caso de confirmarse esa noticia, Lewandowski ha cumplido con su parte y rotundamente pidió tener las puertas abiertas para marcharse del conjunto bávaro.

“Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó. Después de todo, no puedo imaginar lo que sucedió en los últimos meses. La lista de clubes interesados en mi no es muy larga. Se habla mucho de un club en concreto; no estoy considerando otras ofertas”, aseguró el jugador para Onet Sport, insinuando que solo tenía en cuenta la propuesta del Barcelona.