¿Hizo brujería? Leandro Paredes rompe el silencio y revela por qué Papu Gómez no volvió a jugar con Argentina tras el Mundial

Ya se cumplieron seis meses de que Argentina alcanzara su tercer Mundial, aquel día contra Francia fu histórico, pero también marcó el inicio de algo que Leandro Paredes quiso aclarar en una entrevista.

Al Papu se le acusó de hacer brujería para dejar fuera a Giovani Lo Celso de la Copa del Mundo, “Gio” al final no fue y si Gómez. Cuando se enteraron de esto, según los rumores, todos los jugadores se alejaron del futbolista del Sevilla.

Paredes aclaró todo y reveló por qué el Papu no regresó a la selección en una entrevista que le otorgó al canal de YouTube del usuario Ezzequiel.

”Son rumores que se dijeron en Internet y no sé por qué, pero no, no pasó nada. No pasó nada, quedó ahí, es algo que salió y no sabemos el por qué”, señaló.