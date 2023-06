Xavi no quiso ficharlo para el Barcelona y Luis Enrique se lo queda para su nuevo proyecto en el PSG

Al finalizar la temporada anterior, Neymar explicó: “Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido. La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego, la gente habla demasiado, y lo hacen porque no pueden hacer otra cosa”.

Neymar tiene contrato hasta 2027 con el PSG y sería un líder dentro del terreno de juego para Luis Enrique que afrontará su nuevo proyecto con el equipo francés tras la marcha de Galtier.