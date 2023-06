“Real Madrid no tiene dinero para fichar a Mbappé”: madre de Kylian es destruida con feroz crítica

El representante de jugadores dijo que si Kylian tuviese un agente de verdad, ya sería jugador del Real Madrid. También aseguró que el equipo blanco no tiene dinero para afrontar el fichaje.

“Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí”, aseguró Yvan Le Mée.