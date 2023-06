La inesperada condición que PSG puso a Mbappé y da duro golpe al Real Madrid: “Pone en alerta máxima a los gigantes”

De no ser así, el equipo francés lo va a vender y ahora le han lanzado una nueva condición al jugador que revelaron en El Chiringuito.

Uno de los periodistas del programa, Juanfe Sanz, dio a conocer que: “El PSG le ha dado un plazo de 10 días (desde su reunión) a Mbappé y su entorno”.

¿Qué significa esto? Pues que si Mbappé no acerca posturas para renovar su contrato será subastado este mismo mercado de fichajes y PSG tiene clara otra situación. No quiere que vaya al Real Madrid.



“El PSG quiere comenzar una subasta de verano por Mbappé, poniendo a los gigantes de la Premier League en alerta máxima”, revela The Sun, confirmando la información de Juanfe Sanz.