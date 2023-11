Lionel Messi le regaló sus botines y esto hizo con ellos: “Me arrepiento todos los días”

Dicho esto, hay una persona que obtuvo algo de Messi y se arrepiente todos los días porque no supo cuidarlos. En aquel momento no sabía que Lionel se iba a convertir en uno de los mejores.

Sin saberlo tuvo una reliquia entre sus manos, pero los regaló. A sus 10 años, Marcus Thuram, actual delantero del Inter de Milán, recibió los botines de Lionel Messi como regalo, entregados por el propio argentino.

Messi venía comenzando su carrera y compartía vestuario con Lilian Thuram, padre de Marcus.

“Con 10 años fui a ver un entrenamiento de mi padre en el Barça y no tenía conmigo los botines. Messi era joven y tras el entrenamiento quería ir al campo con los otros niños a jugar y Leo llevaba casi mi mismo calzado: yo el 38, y él 40-41. Me dejó los suyos, yo jugué y después me dijo ‘llévatelos’. Con 10 años, no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días...”, reveló Marcus Thuram en una entrevista con DAZN.