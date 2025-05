El español Jordi Alba renovó este jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2027, informó la franquicia estadounidense en un comunicado.

"Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el Club, el cariño que recibo de los aficionados en todo los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años en el Club y me siento muy querido por todos los aficionados", afirmó Alba tras firmar el contrato.