Scaloni da la noticia que toda Argentina esperaba en la Eliminatoria Sudamericana y, ¿le responde a Cristiano Ronaldo?

“El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo. Antes era un poco mas complejo porque a lo mejor había que cambiar más jugadores. Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual. No sé si es el mejor momento, después de la Copa América 2021 tuvimos buenos partidos. Esto es por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Hemos mantenido una línea y eso es lo que nos interesa”, añadió sobre el momento del conjunto argentino.

Al tiempo de hablar del rival de este martes, Scaloni enfatizó: “Es un poco extraño decir que está en un bache porque para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte. Ha perdido partidos en los últimos minutos como con Uruguay. Ha merecido ganar otros. La estadística a veces no dice la verdad. Si hubiera ganado estaría segundo. Es un buen equipo, diría de los mejores. Esta a la altura de las mejores selecciones del mundo. No sé ni estoy al tanto de lo que ocurre internamente”.

Por su parte, también dejó unas palabras a su ayudante, Walter Samuel, buscado por el Inter de Milán para ser ayudante de su nuevo entrenador: “Hubo un llamado de Chivu, que es un amigo y compañero suyo, para ver si lo acompañaba en el Inter que es el club donde hizo su carrera. Walter agradeció el llamado, pero él tiene un compromiso con nosotros. Dice mucho de él elegir quedarse. De mi parte le agradezco porque es una muestra de cariño y profesionalidad. Así está la cosa, tema cerrado”.

Por otro lado, Scaloni mencionó: “No tiene sentido pensar si somos la mejor selección del mundo. Más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Es un debate que no me interesa. Es verdad que somos una selección que compite y siempre estaremos para ponerle las cosas difíciles a nuestro rival”, concluyó.