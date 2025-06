En el fútbol no siempre se gana y es algo que debe aprender el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal , quien con tan solo 17 años, vivió una noche difícil con su selección en la final de la UEFA Nations League y su reacción tras el pitazo final no pasó desapercibida.

La imagen llamó la atención de todos y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Aunque intentó salir del campo sin protagonismo, las cámaras lo captaron y las redes sociales hicieron el resto. Su gesto fue interpretado por muchos como falta de deportividad, mientras otros lo atribuyeron a la frustración de un chico que todavía está aprendiendo a manejar la presión y las emociones al más alto nivel.

No fue el mejor partido para él. Nuno Mendes lo neutralizó por completo y Yamal acabó siendo sustituido en el entretiempo de la prórroga, algo que no le sentó bien. De hecho, su salida del campo vino acompañada de gestos de descontento, dejando claro que no quería dejar el partido.