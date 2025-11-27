Lo señalaron como uno de los que quiere echar a Xabi del Real Madrid y rompe el silencio con esta frase: "Más..."

El uruguayo Fede Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, ha sido tajante, un día después de la victoria sobre el Olympiacos en El Pireo (3-4) en partido de la Liga de Campeones, tras una racha de tres encuentros sin vencer, y ha afirmado que están "más unidos que nunca".

"Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca", aseguró el charrúa en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que apunta que "tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor".