Mundial Sub-17: humilló feo a selección de Concacaf, eran los favoritos, pero perdieron el tercer lugar de forma dura

El Mundial Sub-17 llegó a su fin y con el se definió el tercer lugar del torneo, este lo disputaron entre Brasil e Italia, dos selecciones que se esperan en la final fueron eliminadas por Portugal y Austria. Ya en contexto la más favorita era la verdeamarela, que desde su primer partido plantó cara con una goleada a Honduras 7-0 y comenzaba bien el camino al título, pero falló a las puertas del gran partido ante Portugal.

Ahora ha recibido otro duro golpe al perder el tercer lugar contra Italia. Los europeos los derrotaron en la tanda de penales 4-2 luego de que en los 90 minutos el marcador acabó 0-0. Los cariocas jugaron desde el minuto 14' con uno menos y tuvieron que soportar la fatiga de los ataques italianos, al final ni en los penales pudieron llevarse el tercer lugar. El expulsado fue el defensor Vitao por doble amarilla. Italia regresa a casa recargado y no es para menos, consiguieron un tercer lugar que alivia muchas cosas de cara al futuro, ya que su selección mayor tiene dos Mundiales de no asistir y actualmente están en el repechaje.



Ya en la tanda de penales el arquero del Milan Alessandro Longoni se convirtió en la figura atajando dos penales, uno a Luis Pacheco y otro a Luis Guedes. De ambas selecciones se pueden destacar varias figuras como Dell y Tiago de Brasil, Thomas Campaniello y Andrea Luongo de Italia. Con esto se acabó el Mundial Sub-17 para ambas selecciones.

La crónica del partido la cuenta EFE

La selección brasileña perdió este jueves en los penaltis ante la de Italia (4-2), en un partido que acabó 0-0 al final del tiempo reglamentari0, después de contar son sólo diez jugadores desde el minuto 15, en el partido por la medalla de bronce del Mundial sub-17 de Catar. Brasil inició el encuentro buscando en la banda izquierda a Ruan Pablo, que a punto estuvo de adelantar a los suyos con un zapatazo desde fuera del área que se marchó rozando un palo de la portería del italiano Alessandro Longoni en el minuto 11. Sin embargo, el guion cambió por completo sólo tres minutos después con la expulsión por doble amarilla de Vitão, que midió mal una entrada en medio campo y dejó a Brasil con diez jugadores. La superioridad numérica alentó a una tímida Italia hasta ese momento y dispuso, en el minuto 33, de una de sus mejores oportunidades de gol en las botas de Valerio Maccaroni.