Mundial Sub-17: humilló feo a selección de Concacaf, eran los favoritos, pero perdieron el tercer lugar de forma dura

El <b>Mundial Sub-17 </b>llegó a su fin y con el se definió el tercer lugar del torneo, este lo disputaron entre <b>Brasil e Italia</b>, dos selecciones que se esperan en la final fueron eliminadas por Portugal y Austria.Ya en contexto la más favorita era la verdeamarela, que desde su primer partido plantó cara con una goleada a <b><a href="https://www.diez.hn/laseleccion/la-peor-goleada-del-mundial-sub-17-honduras-fue-aplastada-y-humillada-por-brasil-en-qatar-2025-LJ28038650">Honduras 7-0 y comenzaba bien el camino al título</a></b>, pero falló a las puertas del gran partido ante <b>Portugal.</b>