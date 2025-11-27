Internacionales

Mundial Sub-17: humilló feo a selección de Concacaf, eran los favoritos, pero perdieron el tercer lugar de forma dura

Brasil llegó con ganas de llevarse el título, no pudo y tampoco el tercer lugar del Mundial Sub-17.

2025-11-27

El Mundial Sub-17 llegó a su fin y con el se definió el tercer lugar del torneo, este lo disputaron entre Brasil e Italia, dos selecciones que se esperan en la final fueron eliminadas por Portugal y Austria.

Ya en contexto la más favorita era la verdeamarela, que desde su primer partido plantó cara con una goleada a Honduras 7-0 y comenzaba bien el camino al título, pero falló a las puertas del gran partido ante Portugal.

Ahora ha recibido otro duro golpe al perder el tercer lugar contra Italia. Los europeos los derrotaron en la tanda de penales 4-2 luego de que en los 90 minutos el marcador acabó 0-0.

Los cariocas jugaron desde el minuto 14' con uno menos y tuvieron que soportar la fatiga de los ataques italianos, al final ni en los penales pudieron llevarse el tercer lugar. El expulsado fue el defensor Vitao por doble amarilla.

Italia regresa a casa recargado y no es para menos, consiguieron un tercer lugar que alivia muchas cosas de cara al futuro, ya que su selección mayor tiene dos Mundiales de no asistir y actualmente están en el repechaje.

Ya en la tanda de penales el arquero del Milan Alessandro Longoni se convirtió en la figura atajando dos penales, uno a Luis Pacheco y otro a Luis Guedes.

De ambas selecciones se pueden destacar varias figuras como Dell y Tiago de Brasil, Thomas Campaniello y Andrea Luongo de Italia. Con esto se acabó el Mundial Sub-17 para ambas selecciones.

Alessandro Longoni fue la gran figura de Italia para que se quedaran con el tercer lugar.

La crónica del partido la cuenta EFE

La selección brasileña perdió este jueves en los penaltis ante la de Italia (4-2), en un partido que acabó 0-0 al final del tiempo reglamentari0, después de contar son sólo diez jugadores desde el minuto 15, en el partido por la medalla de bronce del Mundial sub-17 de Catar.

Brasil inició el encuentro buscando en la banda izquierda a Ruan Pablo, que a punto estuvo de adelantar a los suyos con un zapatazo desde fuera del área que se marchó rozando un palo de la portería del italiano Alessandro Longoni en el minuto 11.

Sin embargo, el guion cambió por completo sólo tres minutos después con la expulsión por doble amarilla de Vitão, que midió mal una entrada en medio campo y dejó a Brasil con diez jugadores.

La superioridad numérica alentó a una tímida Italia hasta ese momento y dispuso, en el minuto 33, de una de sus mejores oportunidades de gol en las botas de Valerio Maccaroni.

El asedio de la 'azurra' continuó hasta el final de la primera parte. A falta de cinco minutos para el descanso, el delantero Antonio Arena cazó un rechace en el área pequeña, pero fue encimado por el meta brasileño João Lucio, que volvió a resentirse de sus problemas físicos durante el partido.

Italia trató de volver a amenazar al principio del segundo tiempo, pero fue la Canarinha la que dispuso de la ocasión más clara hasta ese momento.

Dell, conocido en su país como el 'Haaland do Sertão' (El Haaland del desierto), se adelantó a la defensa y cabeceó un saque de esquina botado por Kayke. Cuando el balón iba a entrar en la portería, su compañero Felipe Morais remató también de cabeza sobre la línea, pero en posición adelantada, por lo que invalidó, de manera involuntaria, el 1-0 por fuera de juego en el minuto 62.

Brasil aguantó de manera heroica hasta el final, con pocos sustos y siempre bien protegida por la fiabilidad bajo palos de João Lucio y llevó, como de costumbre en este torneo, el partido a la tanda de penaltis. El equipo sudamericano derrotó desde los 11 metros a Paraguay en dieciseisavos y a Francia en cuartos, pero no pudo hacer lo mismo ante Portugal en semifinales.

Con todas las eliminatorias resueltas en los los penaltis, esta vez los jugadores de Dudu Patetuci cayeron en la tanda tras los fallos de Luis Felipe y el capitán Luis Eduardo. Así, el bronce fue para Italia, que subirá al podio junto a los protagonistas de la final de este jueves entre Austria y Portugal.

Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
