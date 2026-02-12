¡Olimpia quedó eliminado! Los equipos clasificados a octavos de final de la Champions de Concacaf 2026

El calendario todavía contempla varios días de actividad para completar el cuadro definitivo. Durante esta semana continuarán definiéndose algunas llaves que involucran a clubes de la Liga MX, mientras que en las dos semanas posteriores será el turno de los equipos de la MLS, que buscarán asegurar su boleto a la siguiente fase.Además de los clasificados desde la Primera Ronda, hay cuatro equipos que ya tenían su lugar asegurado en los Octavos de Final por mérito deportivo. Toluca accedió como campeón de la Liga MX, Inter Miami por su desempeño internacional, Seattle Sounders como monarca de la Leagues Cup 2025, Alajuelense como campeón de la Copa Centroamericana y Mount Pleasant FA tras conquistar la Copa Caribeña.