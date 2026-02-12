¡Olimpia quedó eliminado! Los equipos clasificados a octavos de final de la Champions de Concacaf 2026

La Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 comienza a definir poco a poco a los clubes que avanzan a los Octavos de Final del torneo más importante de la región. Con varios partidos ya disputados, el panorama empieza a aclararse, aunque aún quedan llaves pendientes por resolverse en las próximas semanas. Entre los resultados más destacados, Tigres logró su clasificación tras eliminar al Forge con un marcador global de 4-1 en el Estadio Universitario. En contraste, los Pumas no corrieron con la misma suerte y quedaron fuera luego de caer ante el San Diego FC por un global de 4-2, en partidos disputados el pasado martes 10 de febrero.

El calendario todavía contempla varios días de actividad para completar el cuadro definitivo. Durante esta semana continuarán definiéndose algunas llaves que involucran a clubes de la Liga MX, mientras que en las dos semanas posteriores será el turno de los equipos de la MLS, que buscarán asegurar su boleto a la siguiente fase. Además de los clasificados desde la Primera Ronda, hay cuatro equipos que ya tenían su lugar asegurado en los Octavos de Final por mérito deportivo. Toluca accedió como campeón de la Liga MX, Inter Miami por su desempeño internacional, Seattle Sounders como monarca de la Leagues Cup 2025, Alajuelense como campeón de la Copa Centroamericana y Mount Pleasant FA tras conquistar la Copa Caribeña.

CLASIFICADOS A OCTAVOS

Hasta el momento, los clubes que ya tienen asegurado su boleto a los Octavos de Final son Monterrey, América Toluca, Inter Miami, Alajuelense, Mount Pleasant FA, Seattle Sounders, San Diego FC y Tigres. Todos ellos esperan conocer a sus respectivos rivales para continuar su camino en la competición.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL