Luka Modric revela en qué equipo quiere retirarse y se rinde ante Mbappé: "Es uno de los mejores jugadores del mundo"

Luka Modric, a sus 39 años, sigue brillando en el fútbol europeo y lo demuestra con sus números. Hasta el momento, el centrocampista croata ha disputado 20 partidos como titular con el Real Madrid, además de salir desde el banquillo en otros 23, sumando cuatro goles y siete asistencias. El futbolista croata brindó declaraciones a Telefoot en Francia y expresó su deseo de conquistar un triplete histórico con el Real Madrid esta temporada. Además, dejó abierta la incógnita sobre su futuro, asegurando que, al final de la temporada, se reunirá con los dirigentes para decidir qué es lo mejor. "Me gustaría retirarme en el Real Madrid. Todavía no hemos hablado al respecto", comentó sobre su posible renovación con el conjunto blanco.

Modric también tuvo palabras de elogio para Kylian Mbappé, a quien calificó como "uno de los mejores jugadores del mundo". El croata está convencido de que, tarde o temprano, el francés levantará el Balón de Oro: "Estoy seguro de que será uno de los favoritos para ganar no solo uno, sino varios".

ENTREVISTA A LUKA MODRIC

Su retirada: “Ahora mismo no pienso en la retirada. Pero como siempre he dicho: me gustaría retirarme en el Real Madrid, que sería un sueño para mí. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucha temporada y quiero enfocarme en lo que queda, porque quedan muchos partidos. Vamos a ver qué pasa. No tengo ninguna prisa” El partido contra Francia: “Hicimos un gran partido. Pero todavía nos queda por hacer. Nos queda un encuentro complicado en París. Vamos a tener que repetir el nivel del jueves si queremos llegar a la Final Four”. El vacile a Mbappé: “Sí, son parte del juego. Bromas entre nosotros. Pero no fue nada en particular contra él”.

Su gran nivel: “Quiero disfrutar cada día. Estoy disfrutando de todo, porque todavía estoy bien. No puedo influir sobre lo de fuera. Todavía tengo fútbol. Me siento bien físicamente. No hago caso a la edad. Quiero continuar. Amo el fútbol. Hasta que tenga este fuego dentro de mí, quiero seguir”. Triplete: “Queremos lograr un Triplete histórico, algo que todavía no ha llegado al Real Madrid. Tengo hambre para seguir consiguiendo títulos. A final de temporada me reuniré con los dirigentes para ver que es lo mejor para el club y para mí”.